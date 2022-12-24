"Чемпионат": "Краснодар" может пополнить состав центральным защитником "Уракана"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По данным СМИ, "Краснодар" может взять в аренду с опцией выкупа 27-летнего защитника аргентинского "Уракана" Лукаса Меролью.
Фото: Getty Images
"Краснодар" близок к заключению сделки с аргентинским "Ураканом" по аренде 27-летнего центрального защитника Лукаса Мерольи, сообщают СМИ. По данным источника, в арендное соглашение игрока, который является воспитанником и капитаном "Уракана", будет включена опция обязательного выкупа при соблюдении некоторых условий.

В 2022 году Меролья сыграл за свой клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас. Его действующий контракт с "Ураканом" завершается в июне 2023 года.

Источник: "Чемпионат"


Краснодар Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Алонсо: Хуниор приедет в расположение "Краснодара" в начале января
Daily Mail: "Астон Вилла" не против ухода Коутиньо в зимнее трансферное окно
Ивич – об информации о том, что он может возглавить "Краснодар": есть вещи, о которых я не могу говорить
Агент Литвинова – о возможном переходе игрока в "Боавишту": обратитесь лучше в "Краснодар"
Каррера: не верю в переход РФС в АФК. Буду ждать возращения России в турниры УЕФА 5
"СЭ": представитель Лисаковича направил в РФС претензию к "Рубину" из-за невыплаченного агентского долга
Goal: Суарес перейдет в "Гремио". Футболист подпишет с бразильским клубом двухлетний контракт 1
Карасев: у меня наворачиваются слезы от гимна ЛЧ. Из-за переживаний иногда выключаю трансляцию 2
Самедов – о договорных матчах на ЧМ-2022: как вообще может обсуждаться эта тема на таком турнире?
Зарема - о том, что Николсон подорожал на 4 миллиона евро: это неожиданность только для псевдоэкспертов 3
Журналист Балаге: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" по схеме 1+1. Клуб увеличит зарплату аргентинцу 1
Мартинес: мечтал выиграть ЧМ-2022, чтобы доказать, что Месси – лучший игрок в истории 8
Metaratings: португальский клуб "Боавишта" проявляет интерес к защитнику "Краснодара" Литвинову
Фабрицио Романо: Ди Мария хочет доиграть сезон в "Ювентусе"
"СЭ": новое руководство "Рубина" проявляет интерес к Курбану Бердыеву 3