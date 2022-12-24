"Краснодар" близок к заключению сделки с аргентинским "Ураканом" по аренде 27-летнего центрального защитника Лукаса Мерольи, сообщают СМИ. По данным источника, в арендное соглашение игрока, который является воспитанником и капитаном "Уракана", будет включена опция обязательного выкупа при соблюдении некоторых условий.
В 2022 году Меролья сыграл за свой клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас. Его действующий контракт с "Ураканом" завершается в июне 2023 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Краснодар" может пополнить состав центральным защитником "Уракана"
По данным СМИ, "Краснодар" может взять в аренду с опцией выкупа 27-летнего защитника аргентинского "Уракана" Лукаса Меролью.
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