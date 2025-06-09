"Я порадовался победе "Краснодара" в РПЛ из-за того, что я внёс большой вклад в развитие клуба. Я приложил руку к тому, что в итоге "Краснодар" стал чемпионом. Я вывел команду в РПЛ, но в итоге ушёл из-за конфликта со спортивным отделом. Я изменил стиль и психологию "Краснодара". Сделал футбол команды более ярким и зрелищным", - приводит слова Ташуева Metaratings.
Сергей Ташуев занимал пост главного тренера "Краснодара" с 24 ноября 2009 года до 10 декабря 2010 года.
В сезоне-2024/25 "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с Магомедом Мусаевым в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 67 очков, которые позволили занять в итоговой турнирной таблице первое место. Тем самым, "Краснодар" впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России.
Ташуев: я приложил руку к тому, что в итоге "Краснодар" стал чемпионом России
Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев высказался о завоевании краснодарским клубом по итогам сезона-2024/25 золотоых медалей чемпионата России.
Фото: РФК "Ахмат"