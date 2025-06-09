"ЦСКА нашёл и вытащил Николича из небытия, а тот выигрывает аж целый Кубок России. А греческие клубы — самые "богатые" в мире, если Николича устраивает больше Греция, чем Россия. Вот и называется "братушка". Забудьте о том, что он обещал и говорил. Сколько же он заработал в России, если он даже сам себя может выкупить из ЦСКА! История не очень тёмная, это чистые финансы", — приводит слова Овчинникова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич договорился с афинским АЕКом о том, что возглавит греческую команду. Перед этим ему необходимо выплатить неустойку "армейцам" за досрочное расторжение соглашения, которое ещё рассчитано на срок до лета 2026 года.
Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. С тех пор красно-синие пол руководством сербского специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателем Кубка России.
Овчинников - об уходе Николича из ЦСКА: вот и "братушка" - забудьте, что он обещал
Футбольный тренер Валерий Овчинников поделился своим мнением о возможном уходе из ЦСКА главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА