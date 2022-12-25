О готовящихся трансфер на выход в своем телеграм-канале сообщает российский журналист Сергей Ильев.
По итогам двадцати сыгранных туров тульский "Арсенал" занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Команда под руководством Олега Кононова имеет на своем счету 32 очка. Отставание от лидирующей "Балтики" достигает девять очков, от "Алании", которая идет на втором месте, – шесть очков. Сезон Первой лиги возобновится в начале марта 2023 года. Тульский "Арсенал" первым делом сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" (одиннадцатое место в турнирной таблице).
Журналист Ильев: тульский "Арсенал" планирует расстаться с 9 игроками, в числе которых Деспотович, Беляев и Кангва
Тульский "Арсенал", выступающий в Первой лиге, планирует расстаться с 9 игроками, в том числе с 4 арендованными.