По данным источника, 25-летний полузащитник Юсуф Языджи не входит в сферу интересов московского клуба.
Напомним, что чуть ранее один из источников (61Saat) сообщил, что Юсуфом Языджи на данный момент интересуются два российских клуба – "Зенит" и "Динамо". Турецкий полузащитник принадлежит французскому "Лиллю", но сейчас играет на правах аренды в родном турецком "Трабзоноспоре". В предыдущем сезоне Юсуф Языджи провел несколько месяцев в составе московского ЦСКА – за 12 матчей забил восемь мячей и отдал две результативных передачи.
Источник: Sport24
Sport24: Языджи не входит в сферу интересов московского "Динамо"
Турецкий полузащитник Юсуф Языджи не входит в сферу интересов московского "Динамо".
Фото: Чемпионат.com