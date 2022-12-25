"Лучший тренер в России? Сергей Семак. Он же с "Зенитом" четыре раза подряд стал чемпионом. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото. Чтобы получить признание на международной арене, Семаку нужно и в Европе что-то выиграть", - цитирует Газзаева "СЭ".
"Зенит" по итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка в 17-ти турах чемпионата. Отметим, отрыв от второй команды Премьер-лиги – "Спартака" – составляет 6 баллов.
После окончания зимней паузы питерцы в конце февраля сыграют против ульяновской "Волги" в плей-офф Кубка России, а в начале марта в 18-м туре национального первенства встретятся с "Пари Нижним Новгородом".
Газзаев: лучший тренер России? Семак. Уверен, он и в этом сезоне возьмет золото РПЛ
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