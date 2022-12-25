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Английская премьер-лига

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15:30
ТоттенхэмНе начат
П1 3.35X 3.65П2 2.15
Кристал Пэлас
18:00
ФулхэмНе начат
П1 2.1X 3.55П2 3.55
Лестер Сити
18:00
НьюкаслНе начат
П1 3.25X 3.5П2 2.23
Эвертон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.9
Саутгемптон
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.35X 3.45П2 2.22
Астон Вилла
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ЛиверпульНе начат
П1 4.2X 3.95П2 1.82
Арсенал
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Вест ХэмНе начат
П1 1.57X 4.5П2 6.2
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Газзаев: лучший тренер России? Семак. Уверен, он и в этом сезоне возьмет золото РПЛ

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Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: Getty Images
"Лучший тренер в России? Сергей Семак. Он же с "Зенитом" четыре раза подряд стал чемпионом. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото. Чтобы получить признание на международной арене, Семаку нужно и в Европе что-то выиграть", - цитирует Газзаева "СЭ".

"Зенит" по итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка в 17-ти турах чемпионата. Отметим, отрыв от второй команды Премьер-лиги – "Спартака" – составляет 6 баллов.

После окончания зимней паузы питерцы в конце февраля сыграют против ульяновской "Волги" в плей-офф Кубка России, а в начале марта в 18-м туре национального первенства встретятся с "Пари Нижним Новгородом".


Зенит Семак Газзаев
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