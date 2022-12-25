"Я не в восторге от иностранцев — Карраскаля и Медины. К сожалению, редко они показывают хорошую игру. Один матч могут здорово провести, а потом два-три провалить. Как это возможно?! Мне кажется, лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров", - цитирует тренера "СЭ".
Медина и Карраскаль пополнили состав ЦСКА в минувшее зимнее трансферное окно. 24-летний колумбиец перешел в столичный клуб на правах аренды, а летом был выкуплен у "Ривер Плейт".
ЦСКА в 17-ти турах Российской Премьер-лиги набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Газзаев – о Карраскале и Медине: один матч здорово проводят – три проваливают. Лучше своих выпускать
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о легионерах "армейцев" Хорхе Карраскале и Хесусе Медине.
Фото: ПФК ЦСКА