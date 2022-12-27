"Почему бы не перейти в Азию, если перспектив в Европе нет? Чемпионат мира в Катаре показал, что футбол в Азии уже на высоком уровне, развивается. Нашему футболу есть чему поучиться у азиатского", - цитирует Роднину "РБ Спорт".
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания исполкома сообщил, что окончательное решение по вопросу перехода в АФК будет принято сегодня.
Позднее в РФС сообщили, что голосование перенесено на 31 декабря.
Российские клубы не могут участвовать в еврокубках, так как ФИФА и УЕФА приняли решение временно отстранить клубы и сборные страны от турниров под своей эгидой.
Депутат Роднина: ЧМ показал, что футбол в Азии уже на высоком уровне. Нам есть чему поучиться
Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о вероятности перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: ТАСС