Журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале делится деталями переговоров между "Пари НН" и ЦСКА по трансферу российского защитника Ильи Агапова.
21 января 2023 года Илье Агапову исполнится 22 года. Он играет за нижегородский "Пари НН" с июля 2022 года. До этого он выступал в "Спартаке-2", второй команде казанского "Рубина", "Нефтехимике" и академии "Рубина". В текущем сезоне за "Пари НН" Илья Агапов отыграл 16 матчей – 13 в РПЛ и три в Кубке России, на его групповой стадии. В общей сумме на футбольном поле Илья провел 1425 минут. Агапов вызывался и в сборную России, но дебютировать за нее он пока так и не успел. Контракт Ильи Агапова с "Пари НН" на данный момент рассчитан до 30 июня 2023 года и подразумевает под собой возможность продления еще на один год.
Журналист Карпов: "Пари НН" хочет 150 млн за Агапова – ЦСКА пока дает не больше 100
Футбольный клуб "Пари НН" выставил ценник за защитника Ильи Агапова для московского ЦСКА.