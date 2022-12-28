– И Глушенков, и Пиняев – потенциальные новые лидеры "Локомотива" и сборной, но сейчас у них задача будет совершенно другая – доказать тренерскому штабу на сборах, что они заслуживают выйти в основе в официальных матчах после возобновления чемпионата, – приводит слова Игонина "Матч ТВ".
И Сергей Пиняев, и Максим Глушенков находятся на пороге перехода в московский "Локомотив", который по итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей, рискуя вылететь в Первую лигу. С зоной прямого вылета "железнодорожников" разделяет всего одно очко. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на минувших выходных опубликовал запись разговора с Сергеем Пиняевым, по ходу которого 18-летний полузащитник сообщил о принятии непростого решения покинуть "Крылья Советов". Максим Глушенков попрощался с самарскими болельщиками сегодня, в своих социальных сетях. Пиняев играет за "Крылья" с лета 2021 года, Максим Глушенков заключил полноценный контракт с самарским клубом минувшим летом. До этого он уходил в "Крылья" в аренду из "Спартака".
Игонин: Пиняев и Глушенков – потенциальные лидеры "Локомотива" и сборной России
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин высказался о возможном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из "Крыльев Советов" в "Локомотив".
Фото: Soccer.ru