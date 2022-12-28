"В Дубае я шёл из тренажёрного зала, а Зидан в него заходил с супругой. Затем он шёл по пляжу с детьми и супругой. А в третий раз я его увидел, когда мы сидели с Мартыновичем. Сказал: "Саша, теперь без шансов для него". Кстати, я его ещё и четвёртый раз увидел — в торговом центре. Зидан зашёл в магазин, и местные собрались, окружили помещение и начали скандировать "Hala Madrid". Я чуть с ума не сошёл", — цитирует игрока "Чемпионат".
Зидан дважды занимал пост главного тренера "Реала". В первый раз он возглавил испанский гранд в 2016-м году и проработал там до 2018-го. Во второй раз француз работал наставником сливочных с 2019-го по 2021 год.
Газинский с 2013-го по 2022 год выступал за "Краснодар". После истечения срока действия контракта стороны решили не продлевать соглашение – 33-летний защитник присоединился к "Уралу".
В действующем сезоне Российской Премьер-лиги Газинский вышел на поле в 12-ти матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и одну голевую передачу.
Газинский – о встрече с Зиданом: сказал – теперь без шансов для него. Чуть с ума не сошел
Полузащитник "Урала" Юрий Газинский поделился воспоминаниями о встрече с экс-главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
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