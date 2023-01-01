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Мостовой: по первой части РПЛ выделю Александра Сторожука из "Краснодара". Считаю, о нем незаслуженно мало говорили

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги первой части сезона в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
– Лучшая команда – "Зенит", конечно. Три лучших игрока: Промес, Малком и Вендел. Из тренеров выделю Александра Сторожука из "Краснодара". Считаю, о нем незаслуженно мало говорили. А он тем временем спокойно дает результат, – цитирует Мостового "Матч ТВ".

По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона Российской премьер-лиги "Зенит" привычно лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 42 очка. Ближайший преследователь в лице московского "Спартака" отстает на шесть очков. Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес является одним из лучших бомбардиров РПЛ на данный момент. Он забил четырнадцать мячей. Столько же у Владимира Сычевого, который опережает Промеса по мячам, забитым с игры. Сычевой провел первую часть сезона в футбольном клубе "Оренбург", но совсем недавно перешел в самарские "Крылья Советов", за которые он будет выступать уже под другой фамилией – Писарский. Малком и Вендел представляют текущего лидера РПЛ и действующего чемпиона России – питерский "Зенит".


Мостовой Сторожук Краснодар
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