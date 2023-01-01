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Агент Карраскаля: "Коринтианс" не делал предложений по Хорхе. Игрок на 100 процентов продолжит карьеру в ЦСКА

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Агент атакующего полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
- Это неправда. "Коринтианс" только следит за Карраскалем, как и остальные 50 клубов. Нет никакого предложения, ничего. Хорхе на 100 процентов продолжит карьеру в ЦСКА, - приводит комментарий агента "СЭ".

24-летний колумбиец Хорхе Карраскаль в этом сезоне является одним из лидеров ЦСКА и за 18 игр набрал 5+6 очков по системе гол плюс пас. Договор Хорхе с "армейцами" подписан на срок до лета 2026 года. Трансферная стоимость Карраскаля, по данным аналитического сайта Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро. Ранее игрок заявлял, что ему было бы интересно продолжить свою карьеру в клубе, который играет в еврокубках.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу, расположившись на 5 месте в таблице в РПЛ. После 17 туров подопечные Владимира Федотова заработали 29 баллов. В Кубке России команда смогла занять второе место в своем квартете и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира, где сыграет с "Краснодаром".


Карраскаль ЦСКА Коринтианс
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