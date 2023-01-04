"За последние 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио Фернандес", - цитирует Машаду "РБ Спорт".
Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Он провел в составе "армейцев" 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Летом прошлого года защитник приостановил карьеру и покинул ЦСКА. В декабре стало известно, что Фернандес будет до конца сезона выступать за бразильский "Интернасьонал".
Агент Фернандеса: за последние 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио
Агент Жорже Машаду, представляющий интересы Марио Фернандеса, назвал своего клиента сильнейшим защитником РПЛ за последние 10 лет.
Фото: РПЛ