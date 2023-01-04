- В России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастет. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно, - передает слова Хиддинка "РБ Спорт".
76-летний голландский экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк возглавлял нашу национальную команду в период с 2006 по 2010 год. Под руководством Хиддинка сборная России с такими игроками, как Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко, Сергей Семак, Константин Зырянов, Игорь Семшов, Юрий Жирков, Александр Анюков, Сергей Игнашевич, Денис Колодин на Чемпионате Европы-2008 в Швейцарии и Австрии дошла до полуфинала, установив свое лучшее достижение на больших турнирах. После ухода Хиддинка наша национальная команда неизменно пробивалась на чемпионаты Европы, но ни разу не смогла выйти из группы.
Хиддинк: в России еще не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года, при отстранении от еврокубков это невозможно
Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о мастерстве российских футболистов.
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