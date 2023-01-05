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Джикия: меня расстроило то, как Ваноли ушел. Осадок небольшой остался

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу ухода из команды итальянского наставника Пауло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"
- Мы точно помогли ему как тренеру, ведь "Спартак" для него — первая большая команда. В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался, - приводит слова Джикии "СЭ".

50-летний итальянец Пауло Ваноли стал наставником "Спартака" в декабре в 2021 года. Красно-белые стали первым клубом, с которым специалист работал самостоятельно. Ранее Пауло трудился помощником Антонио Конте. Московский клуб провел в весенней части сезона РПЛ 16 матчей под руководством Ваноли. Команда одержала 8 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Итальянцу сразу же удалось порадовать болельщиков "Спартака" трофеем, красно-белые выиграли Кубок России, в решающем матче подопечные Пауло обыграли "Динамо" (2:1).

По окончании сезона Ваноли принял решение покинуть "Спартак" и сейчас работает главным тренером в команде серии Б "Венеции".


Спартак Джикия Ваноли
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