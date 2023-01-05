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Metaratings: "Спартак" готов предложить Таварешу зарплату в размере 1,2 млн евро за сезон

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Стала известна возможна зарплата потенциального новобранца "Спартака" Томаша Тавареша.
Фото: Getty Images
По данным источника, сейчас "Спартак" ведет диалог с "Бенфикой" по поводу возможной формы сделки по 21-португальцу, выступающему на позиции крайнего защитника, Томашу Таварешу. Футболист придет в московский клуб либо в качестве полноценного трансфера, либо в аренду. Руководство красно-белых готово предложить португальскому игроку оклад в размере 1-1,2 млн евро плюс различные бонусы.

Томаш Тавареш в прошлом сезоне играл за швейцарский "Базель" на правах аренды, наставником которого был Гильермо Абаскаль. Весной 2022 футболист получил тяжелую травму и выбыл до конца года. Всего на счету Томаша 26 матчей за "Бенфику". Контракт Тавареша с лиссабонской командой действует до июня 2024 года. Рыночная стоимость португальца , по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 2 млн евро.

Источник: Metaratings


Спартак Тавареш Бенфика
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