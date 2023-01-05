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Мухин – о турнирном положении ЦСКА: даже не смотрю, где "Зенит". Будем стараться побеждать

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Футболист ЦСКА Максим Мухин высказался по поводу турнирного положения команды.
Фото: РПЛ
- Ко второй части сезона будем готовиться с мыслями побеждать, как и каждая команда. Будем стараться догонять. Честно говоря, даже не смотрю, где "Зенит". Будем стараться побеждать. – приводит комментарий Мухина ТАСС.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу, находясь на 5 строчке после 17 сыгранных туров нынешнего розыгрыша российского первенства. Команда Владимира Федотова заработала 29 очков. Отставание "Зенита", находящегося на первом месте, составляет 13 баллов. Команды встречались между собой в 5-м туре РПЛ. Победу одержала команда Сергея Семака (2:1). 21-летний россиянин Максим Мухин, выступающий на позиции опорного полузащитника, в этом сезоне принял участие в 14 матчах за армейский клуб. На счету футболиста 3 ассиста.


ЦСКА Зенит Мухин
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