- Ко второй части сезона будем готовиться с мыслями побеждать, как и каждая команда. Будем стараться догонять. Честно говоря, даже не смотрю, где "Зенит". Будем стараться побеждать. – приводит комментарий Мухина ТАСС.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу, находясь на 5 строчке после 17 сыгранных туров нынешнего розыгрыша российского первенства. Команда Владимира Федотова заработала 29 очков. Отставание "Зенита", находящегося на первом месте, составляет 13 баллов. Команды встречались между собой в 5-м туре РПЛ. Победу одержала команда Сергея Семака (2:1). 21-летний россиянин Максим Мухин, выступающий на позиции опорного полузащитника, в этом сезоне принял участие в 14 матчах за армейский клуб. На счету футболиста 3 ассиста.
Мухин – о турнирном положении ЦСКА: даже не смотрю, где "Зенит". Будем стараться побеждать
Футболист ЦСКА Максим Мухин высказался по поводу турнирного положения команды.
Фото: РПЛ