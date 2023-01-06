– В России я был по-настоящему счастлив. Годы в "Кубани" и "Динамо" были фантастическими. Открытые россияне, сильная РПЛ – в России все было отличным. Жаль, что сейчас все складывается именно так, но годы, которые я провел в России, вспоминаю только с теплотой, – цитирует Петреску Sport24.
Румынский специалист Дан Петреску тренировал "Кубань" в период с 2019 по 2012 год, а в московском "Динамо" работал с 2012 по 2014 год. Также в "Кубань" Петреску возвращался в 2016 году. После "Кубани" Дан возглавлял такие футбольные клубы, как "Аль-Наср", "ЧФР", "Кайсериспор". "ЧФР" он возглавляет и по сей день – он был назначен главным тренером команды в августе 2021 года. Дан Петреску успел провести во главе клуба 79 матчей к этому моменту. 22 декабря 2022 года Дану Петреску исполнилось 55 лет.
Петреску: в России я был по-настоящему счастлив. Годы в "Кубани" и "Динамо" были фантастическими
Бывший главный тренер "Кубани" и московского "Динамо" Дан Петреску вспомнил свои тренерские годы в России.
Фото: "СЭ"