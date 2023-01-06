- Да, один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту. Больше ничего пока не могу сказать, - передает слова Эванса Sport24.
Ранее появилась информация, что 26-летним полузащитником сборной Туниса и венгерского "Ференцвароша" Аиссой Лайдуни интересуется один из топ-клубов Российской премьер-лиги. Также известно, что футболист находится "на карандаше" у немецкого "Вольфсбурга", шотландского "Селтика", а также клубов из чемпионатов Франции и Италии. В текущем сезоне на счету Лайдуни 2 гола и 4 ассиста в 23 матчах во всех турнирах за клуб, а также 3 игры за национальную команду на Чемпионате мира-2022.
Агент хавбека сборной Туниса Лайдуни: один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту
Агент полузащитника "Ференцвароша" Аиссы Лайдуни Энди Эванс прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны одного из клубов РПЛ.
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