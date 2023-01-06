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Гранат: в конце сезона лигу покинут "Торпедо" и "Химки". "Автозаводцы" вообще не были готовы к РПЛ

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Экс-защитник "Динамо", "Спартака" и "Ростова" Владимир Гранат прокомментировал борьбу за выживание в весенней части РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
- Скорее всего, в конце сезона РПЛ покинут "Торпедо" и "Химки". "Автозаводцы" вообще не были готовы к Премьер-лиге. "Факел" еще бодается со всеми командами, а у "Торпедо" только 6 очков. Этому клубу будет очень тяжело спастись. "Химки" так и не нашли баланс в игре и работе с новым тренером. Такой гранд, как "Локомотив", должен оставаться в РПЛ. "Железнодорожники" точно выберутся из зоны стыковых матчей, - передает слова Граната "РБ Спорт".

Московское "Торпедо" занимает последнее, 16 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам осенней части сезона, в 17 сыгранных матчах "автозаводцы" набрали только 6 очков. Столько же составляет и отставание черно-белых от ближайшего конкурента - у также находящихся в зоне прямого вылета подмосковных "Химок" 12 очков. Зону стыковых матчей - 13 и 14 позиции - занимают воронежский "Факел" и московский "Локомотив", у обоих этих клубов по 13 очков, воронежцы находятся выше по результату личной встречи. Застрахованное от вылета 12 место с 19 очками занимает "Пари НН".


Торпедо Химки Гранат
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