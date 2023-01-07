– Мы просто замечательно попрощались с Агаповым. Созвонились, пожелали друг другу удачи и сказали слова благодарности за совместную работу в эти полгода. Илья мне понравился и как человек, и как футболист. У него большое будущее. Он очень светлый и добрый человек. Довольны ли мы суммой трансфера? Да, нас все устроило, – цитирует Измайлова "Чемпионат".
Напомним, что вчера московский ЦСКА официально объявил о переходе в свой клуб 21-летнего российского центрального защитника Ильи Агапова, который первую часть текущего сезона Российской премьер-лиги отыграл за нижегородский "Пари НН". За этот клуб Илья отыграл 16 матчей, результативными действиями отметиться не успел. С московским ЦСКА Агапов заключил долгосрочное соглашение – до 31 декабря 2027 года. Илья уже вызывался в расположение сборной России по футболу, но дебютировать за нее пока не успел. Ранее Агапов выступал за юношеские и молодежную сборные России. 21 января 2023 года Илье Агапову исполнится 22 года.
Гендиректор "Пари НН": у Агапова большое будущее. Мы довольны суммой его трансфера в ЦСКА
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов рассказал, как в клубе попрощались с защитником Ильей Агаповым, который перешел в московский ЦСКА.
Фото: РПЛ