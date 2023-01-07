Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
2 - 1 2 1
РеалЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
ВальядолидЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
2 - 1 2 1
СассуолоЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
УдинезеЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Зеленский лишил Тимощука всех госнаград. Тренеру "Зенита" запретили въезд на территорию Украины

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук попал в санкционный список Украины.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Согласно указу Зеленского, Тимощук лишается всех государственных наград, его активы блокируются на 10 лет, а вывод средств из страны запрещен. Кроме того, Тимощуку запретили въезд на территорию Украины.

Тимощук является рекордсменом сборной Украины по числу сыгранных за нее матчей - 144. Кроме него только Андрей Шевченко провел больше 100 матчей за национальную команду (111).

Антолий Тимощук с 2017 года входит в тренерский штаб "Зенита". Ранее он выступал за питерский клуб в качестве футболиста сначала с 2007 по 2009 годы, а затем с 2013 по 2015. Кроме того, он защищал цвета "Волыни", донецкого "Шахтера", "Баварии" и "Кайрата".


Тимощук Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
07 января
L'Equipe: Зидан отказался от предложений сборных Бразилии, Португалии и США. Он хочет тренировать клуб
Полузащитник "Оренбурга" Аюпов: думаю, что после ухода Сычевого найдется футболист, который потянет команду за собой
Агент Ивана опроверг информацию о том, что голкипер не вернется в "Зенит"
Агент Головина - о том, что Александр не забил одиннадцатиметровый: серия пенальти - это всегда лотерея
Гакпо дебютирует за "Ливерпуль" в матче против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии
Агент Абаскаля: Гильермо может покинуть "Спартак"? Это абсолютная ложь! 5
"Мальорка" на последних секундах вырвала победу в матче с "Вальядолидом"
"Монако" в серии пенальти проиграл "Родезу" и вылетел из Кубка Франции. Головин не реализовал свою попытку
"Ювентус" обыграл "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А
Daily Mail: Марко Ройс может стать одноклубником Роналду в "Аль-Насре"
Форвард "Бешикташа" Вегхорст попрощался с болельщиками после гола в чемпионате Турции. Ожидается, что его арендует "МЮ"
Журналист Рибейру: в выборе Роналду катастрофично все - карикатурный футбол 4-го сорта и роль марионетки режима 3
Фабрицио Романо: "Челси" ведет переговоры о трансфере форварда сборной Франции Тюрама
Тен Хаг - лучший тренер "Манчестер Юнайтед" за последние 50 лет по числу побед в первых 25 матчах
Зеленский лишил Тимощука всех госнаград. Тренеру "Зенита" запретили въезд на территорию Украины 34