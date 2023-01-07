Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Согласно указу Зеленского, Тимощук лишается всех государственных наград, его активы блокируются на 10 лет, а вывод средств из страны запрещен. Кроме того, Тимощуку запретили въезд на территорию Украины.
Тимощук является рекордсменом сборной Украины по числу сыгранных за нее матчей - 144. Кроме него только Андрей Шевченко провел больше 100 матчей за национальную команду (111).
Антолий Тимощук с 2017 года входит в тренерский штаб "Зенита". Ранее он выступал за питерский клуб в качестве футболиста сначала с 2007 по 2009 годы, а затем с 2013 по 2015. Кроме того, он защищал цвета "Волыни", донецкого "Шахтера", "Баварии" и "Кайрата".
Зеленский лишил Тимощука всех госнаград. Тренеру "Зенита" запретили въезд на территорию Украины
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук попал в санкционный список Украины.
Фото: ФК "Зенит"