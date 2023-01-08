23-летний центрбек "Краснодара" Сергей Бородин не заинтересован в выступлении за израильский "Бейтар", сообщают СМИ. По данным источника, приоритетом футболиста является Российская премьер-лига, при этом у него есть несколько вариантов продолжения карьеры в элитном дивизионе чемпионата России. Сообщается, что некоторая ясность в дальнейших планах Бородина должна наступить до начала первого сбора "Краснодара" 12 января.
В текущем сезоне на счету защитника 12 матчей во всех турнирах за "быков" (из них 10 в РПЛ), 1 забитый гол и 1 результативный пас. Ранее появлялась информация о возможном переходе Бородина в иерусалимский "Бейтар".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник "Краснодара" Бородин имеет варианты в РПЛ и не перейдет в "Бейтар"
По информации источника, 23-летний центральный защитник "Краснодара" Сергей Бородин не заинтересован в трансфере в иерусалимский "Бейтар".
Фото: МатчПремьер