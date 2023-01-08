Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале поделился новостями из стана московского "Локомотива", из которого может уйти француз Вильсон Изидор.
Французский нападающий Вильсон Изидор перешел в московский "Локомотив" в январе 2022 года, год назад, из французского "Монако" за три миллиона евро. До этого Изидор играл также исключительно во Франции – за "Бастия-Борго", "Стад Лаваль", вторую команду "Монако" и молодежную команду "Ренна".
Действующий контракт Вильсона с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Изидор провел за "Локомотив" 13 матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На счету у французского форварда четыре забитых мяча и четыре голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в пять миллионов евро.
Журналист Карпов: форвард "Локомотива" Изидор может уехать в Грецию, Германию и Португалию
Французский нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор может покинуть команду Галактионова уже этой зимой.