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"Чемпионат": Изидор ведет переговоры о переходе в другой клуб и не приедет на сбор "Локомотива"

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Французский футболист Вильсон Изидор близок к уходу из "Локомотива".
Фото: РПЛ
Как сообщают СМИ, 22-летний француз Вильсон Изидор, выступающий на позиции центрального нападающего, намерен покинуть "Локомотив". Футболист не приедет на тренировочные сборы "железнодорожников" и уже ведет переговоры с новыми клубами о переходе.

Вилсон Изидор стал игроком "Локомотива" зимой 2022 года. В нынешнем сезоне француз оформил 2+2 по системе гол плюс пас в 13 игра РПЛ. Также в 4 матчах национального кубка у форварда 2 гола и 2 ассиста. Контракт Вильсона с московским коллективом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Изидора, по данным финансово-аналитического портала Transfermarkt, составляет 5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


Изидор Локомотив
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