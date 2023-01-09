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"Чемпионат": девять игроков "Химок" ищут новые клубы. Руководство и Гогниев на них не рассчитывают

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Девять игроков подмосковных "Химок", которые не поехали на сбор в Турцию, ищут себе новые клубы.
Фото: "СЭ"
По сообщению источника, в число девяти игроков входят: Глушаков, Кухарчук, Боженов, Зуев, Тихий, Филин, Никитин, Данилкин, Черный. Ранее об этом писал журналист Ильев. Все футболисты сейчас тренируются отдельно в Москве. Руководство во время беседы с игроками сообщило, что на них не рассчитывают. По сути – почти весь стартовый состав "Химок" оказался Гогниеву не нужен.

Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги подмосковные "Химки" занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице. Команда сумела набрать лишь 12 очков, но от зоны стыковых матчей отстает всего на одно. Спартак Гогниев возглавил подмосковный клуб 1 сентября 2022 года. До этого "Химками" несколько матчей руководил Николай Писарев, еще ранее – Сергей Юран. "Химки" отправились на зимние тренировочные сборы раньше всех остальных клубов РПЛ, еще в декабре 2022 года. Сам сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. "Химки" в своем первом матче в новом году сыграют с воронежским "Факелом". Встреча пройдет на выезде. У воронежского "Факела" всего на одно очко больше, чем у подмосковных "Химок". Команда под руководством Пятибратова идет 13-й, опережая 14-й "Локомотив" по дополнительным показателям.

Источник: "Чемпионат"


Химки РПЛ Гогниев
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