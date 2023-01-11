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Аршавин: Промес и Соболев усилили бы "Зенит"

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Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о том, кто из футболистов "Спартака" усилил бы команду.
Фото: "Чемпионат"
- Кого бы я забрал из "Спартака" в "Зенит"? Никого. Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или Промес усилили бы "Зенит", - приводит мнение Аршавина "РБ Спорт".

"Зенит" находится на 1 строчке в таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. Коллектив из Петербурга опережает "Спартак", который идет на 2 месте, на 6 очков. Главной ударной силой московской команды являются 25-летний россиянин Александр Соболев, выступающий на позиции центрального нападающего, и 31-летний голландский вингер Квинси Промес. Александр забил 7 мячей и совершил 6 ассистентских действий за 16 матчей российского чемпионата. Квинси за такое же количество игр 14+6 по системе гол плюс пас.


Аршавин Промес Соболев
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