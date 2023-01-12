- Я могу гарантировать свое желание находиться в "Спартаке" и работать на благо команды. Мы хотим радовать болельщиков и уважать историю, - приводит слова Абаскаля Sport24.
Испанец Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" летом 2022 года. "Спартак" под руководством самого молодого наставника в РПЛ проводит свой лучший сезон со времен чемпионства с Массимо Каррерой. В российском первенстве московский коллектив ушел на зимний перерыв, расположившись на 2 строчке. Команда является основным преследователем "Зенита" и отстает от сине-бело-голубых на 6 баллов. В своей первый же сезон наставник смог обыграть петербуржцев впервые с 2017 года. В Кубке России Спартак выиграл свою группу и вышел в верхнюю сетку плей-офф турнира. 13 января команда отправится в ОАЭ, где начнет первые тренировки в 2023 году. в Ранее в СМИ появилась информация, что Абаскаль может покинуть "Спартак" и перебраться в клуб испанского чемпионата.
Абаскаль – об уходе из "Спартака": я могу гарантировать свое желание находиться в клубе и работать на благо команды
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу возможного ухода из клуба.
Фото: ФК "Спартак"