- Мы следим за состоянием Мозеса. И я, и тренер по физической подготовке. Мы встречались с Виктором в Лондоне в разное время. Следим за его тренировками, состоянием. Первый сбор он пропустит, затем мы оценим его состояние. Возможно, он примет участие во втором сборе, - приводит комментарий Абаскаля "РБ Спорт".
32-летний нигериец Виктор Мозес, выступающий на позиции крайнего полузащитника, являлся одним из ключевых футболистов "Спартака." Игрок получил новую позицию - атакующий полузащитника, но в начале турнира получил серьезную травму в матче с "Уралом" (2:0) и выбыл до конца года. В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист в 4 матчах забил 2 мяча. Контракт Виктора с московским коллективом рассчитан до июня следующего года. Рыночная стоимость Мозеса, по данным авторитетного аналитического сайта Transfermаrkt, составляет 3 млн евро. "Спартак" возобновит подготовку ко второй половине розыгрыша российского первенства в ОАЭ. Команда Гильермо Абаскаля является главным преследователем "Зенита" и после 17 туров отстает от петербуржцев на 6 очков, располагаясь на 2 строчке.
Абаскаль – о Мозесе: первый сбор пропустит, затем мы оценим его состояние. Возможно, он примет участие во втором сборе
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу состояния футболиста команды Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"