"Звал Васю в "Урал" — было дело, обсуждали с ним эту ситуацию. Вася решил взять паузу, договорились ещё поговорить зимой. Василий сейчас в Барселоне, решил пожить там. Говорит мне: "Хочу работать в "Эспаньоле". "Барселону" мне не надо", - цитирует тренера "Чемпионат".
Напомним, Гончаренко уже работал с Березуцким в "Краснодаре", который возглавлял в 2021-2022 году.
"Урал" объявил о назначении Гончаренко главным тренером команды минувшим летом. Под его руководством "шмели" завершили первую часть сезона Российской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Уральцы записали себе в актив 21 очко в 17 турах.
Гончаренко: В. Березуцкий сейчас в Барселоне. Говорит - хочу в "Эспаньоле" работать
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко рассказал, что Василий Березуцкий мог войти в его тренерский штаб в екатеринбургском коллективе.
Фото: РПЛ