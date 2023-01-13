По данным источника, руководство южан не рассматривает сценарий с возвращением словенского футболиста.
Отмечается, что сочинцы занимаются омоложением состава, а подписание Мевли не вписывается в клубную стратегию.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мевля может вернуться в "Сочи". Также сообщалось об интересе к игроку со стороны нескольких клубов.
Мевля сыграл за "Спартак" в четырех матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Сочи" не хочет подписывать Мевлю – игрок не вписывается в клубную стратегию
Возвращение защитника Михи Мевли в "Сочи" маловероятно.
Фото: Чемпионат.com