По данным источника, "Локомотив" не хочет отпускать из команды Дмитрия Баринова зимой. При этом отмечается, что сам игрок готов рассмотреть предложение "Бешикташа". В связи с этим "Бешикташ" может выплатить только 15 млн евро, прописанных в контракте Баринова в качестве суммы отступных.
Напомним, ранее появилась информация, что "Бешикташ" готовится отправить официальный запрос в "Локомотив" по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 9 млн евро. В сентябре этого года ему исполняется 27 лет.
После 16 матчей "Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда Шенула Гюнеша набрала 29 очков и имеет один матч в запасе.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" не хочет отпускать Баринова в "Бешикташ" зимой
"Локомотив" не готов принимать предложение "Бешикташа" по Дмитрию Баринову в зимнее трансферное окно.
Фото: ТАСС