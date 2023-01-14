- Думаю, Джикия мог бы играть в Италии. Когда он набирает форму, то очень хорошо выглядит. Это лидер "Спартака" и сборной России, у него есть характер, - приводит мнение Комбарова "Матч ТВ".
Капитан "Спартака" Георгий Джикия в этом розыгрыше РПЛ является безусловным игроком основного состава московского коллектива и совершил 1 ассистентское действие в 16 матчах. Также в активе центрального защитника 4 встречи в Кубке России. С красно-белыми Джикия побеждал в чемпионате России(сезон 2016/2017), Суперкубке России (2017 год) и Кубке России (2022 год). Ранее , по информации различных источников, сообщалось, что к Георгию есть интерес из Серии А. Дмитрий Комбаров завершил карьеру и сейчас тренирует петербуржскую "Звезду". Ранее Дмитрий выступал за "Спартак" и также выводил команду с капитанской повязкой. Комбаров имеет в своем активе чемпионский титул в сезоне 2016/2017.
"Спартак" сейчас находится на первом зимнем межсезонном сборе в ОАЭ. Коллектив из Москвы готовится к возобновлению РПЛ. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и располагаются на 2 месте.
Комбаров: Джикия мог бы играть в Италии. Когда он набирает форму, то очень хорошо выглядит
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался по поводу капитана красно-белых Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"