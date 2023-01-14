- "Челси" — большой клуб. Захарян должен переходить туда, где будет игровая практика. В АПЛ очень высокий уровень. Не знаю, возможно, Захарян мог бы закрепиться в стартовом составе "Челси", почему нет? Главное туда попасть и потом можно выиграть конкуренцию, - приводит мнение Озбилиза "СЭ".
Напомним, летом 2022 года английский "Челси" пытался приобрести у "Динамо" 19-летнего российского атакующего хавбека Арсена Захаряна. Руководство "синих" предложило 15 млн евро за динамовского воспитанника. Но из-за санкций, англичане не смогли предоставить нужные гарантии московскому клубу о том, что выплаты за футболиста прибудут на счет клуба. Сейчас, по данным различных источников, "Челси" продолжает проявлять интерес к российскому полузащитнику.
В этом сезоне Захарян забил 3 гола и совершил 6 ассистентских действий в 22 встречах за "Динамо". Контракт Арсена с московским коллективом завершается в июне 2024 года.
Озбилиз: Захарян мог бы закрепиться в стартовом составе "Челси". Главное туда попасть и потом можно выиграть конкуренцию
Бывший игрок "Спартака" Арас Озбилиз высказался по поводу возможного перехода Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: Global Look Press