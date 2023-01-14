- В "Торпедо" есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было, - приводит комментарий Ходоровского "СЭ".
"Торпедо" по итогам первой половины сезона набрало всего 6 очков, одержав 1 победу над ЦСКА (1:0) и находится на 16-й строчке в таблице. Московский коллектив забил всего 7 мячей за 17 игр. Сейчас команду возглавляет Андрей Талалаев. Под руководством российского специалиста "автозаводцы" в российском первенстве проиграли 5 матчей подряд, не забив ни одного мяча. 34-летний российский форвард Артем Дзюба в данный момент пребывает в поиска нового клуба. Футболист в ноябре досрочно прекратил сотрудничество с клубом турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" и сейчас, по данным СМИ, предлагает свои услуги различным футбольным клубам из России.
Руководитель "Торпедо": наверное, Дзюба есть в нашем списке, но никаких решений по привлечению его в команду не было
И. о. председателя совета директоров "Торпедо" Анатолий Ходоровский высказался по поводу возможности прихода в команду Артема Дзюбы.
Фото: "СЭ"