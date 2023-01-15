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Шалимов: для Дзюбы переход в "Торпедо" — это плюс. Он поможет клубу

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Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов поделился мнением о вероятном переходе форварда Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: ФК "Урал"
"Думаю, что Дзюба поможет "Торпедо". Для "Торпедо" приобрести Дзюбу — это плюс. Если других вариантов не было, то для Дзюбы переход в "Торпедо" — это тоже плюс. Для него это нормальный вариант в Москве", - цитирует Шалимова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Торпедо" склоняется к подписанию Дзюбы. Футболист находится в статусе свободного агента – в ноябре он расторг контракт с клубом "Адана Демирспор" из чемпионата Турции, в который перешел прошлым летом.

34-летний нападающий провел 4 матча национального первенства и отметился одним голом.


Торпедо Шалимов Дзюба
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