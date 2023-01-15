По данным источника, 23-летний аргентинец Адольфо Гайч, выступающий на позиции центрального нападающего, может перебраться из ЦСКА в аргентинский клуб. Футболистом интересуются "Эстудиантес", "Индепендьенте" и "Аргентинос Хуниорс".
Адольфо Гайч защищает цвета ЦСКА с 2020 года. Аргентинец дважды уезжал в аренду в другие клубы. В этом сезоне форвард остался в ЦСКА и сыграл за "армейцев" 11 матчей, в которых забил 2 гола и совершил 2 ассистентских действий. Договор Адольфо с московским коллективом завершается летом 2025 года. Рыночная стоимость Гайча, по данным авторитетного аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,8 млн евро.
Источник: "СЭ"
Гайч может покинуть ЦСКА. Интерес к игроку проявляют три аргентинских клуба
Аргентинский футболист Адольфо Гайч может вернуться на родину.
Фото: "СЭ"