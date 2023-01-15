"Антон только к концу года подходил к своему благоприятному функциональному состоянию. Это не лучший Антон, которого мы видели. На его ментальные качества повлияли события в его жизни, парень повзрослел", — цитирует агента "СЭ".
Миранчук в первой части действующего сезона успел провести 16 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых отличился 5-ю голами и 4-мя результативными передачами.
"Локомотив" по итогам 17-ти туров располагается в зоне стыковых матчей – "железнодорожники" набрали 13 очков и занимают 14-е место в таблице национального первенства.
Агент Миранчука: Антон только к концу года подходил к благоприятному функциональному состоянию
Агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука Вадим Шпинев высказался о состоянии футболиста.
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