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"Индепендьенте": Камбиндо в "Локомотиве"? Он доступен для продажи, а клуб согласен только на аренду

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Владелец колумбийского "Индепендьенте" Рауль Хиральдо объяснил, почему сорвался трансфер форварда Дибера Камбиндо в "Локомотив".
Фото: EPA / VOSTOCK Photo
"Трансфер Камбиндо в «Локомотив» сорвался, потому что этот игрок доступен только для продажи, а клуб был согласен исключительно на аренду", - цитирует Хиральдо Sport24.

В конце декабря "Индепендьенте" подтвердил, что Камбиндо пополнит состав "Локомотива" в зимнее трансферное окно.

26-летний нападающий в завершившемся чемпионате Колумбии вышел на поле в 46 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.


Локомотив Индепендьенте Российские трансферы
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