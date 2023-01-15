"Дзюба поможет "Торпедо", если немножко уберёт свою спесь… Даже не спесь, а высокомерие! А если ещё будет желание — точно поможет. Лично я хочу, чтобы помог. Артём всё-таки хороший игрок и забивной форвард, а в "Торпедо" с этим очень туго", - цитирует Никонова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Торпедо" и Дзюба договорились о заключении контракта сроком до окончания текущего сезона.
До этого футболист играл за "Адана Демирспор" - он пополнил состав турецкого коллектива летом, успел провести 4 матча в национальном чемпионате и забил 1 гол. В ноябре было объявлено о расторжении контракта 34-летнего форварда с клубом.
Ветеран "Торпедо" Никонов: Дзюба поможет клубу, если уберёт свое высокомерие
Экс-футболист "Торпедо" Вадим Никонов высказался о вероятности перехода в столичный клуб бывшего нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: Global Look Press