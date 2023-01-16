– Абсолютно нереалистичное высказывание Камоцци. Это то же самое, если сказать, что рекомендовал купить Захаряна. Клубы РПЛ никогда не продадут игрока в "Спартак", чтобы не усиливать конкурента, если есть вариант продать его европейским клубам. Хвича мечтал уехать в сильный чемпионат, а "Рубин" – продать его за очень большие деньги, оформить свою сделку века. К сожалению, рекомендовать и оформить сделку, провести трансфер – разные вещи. Мбаппе тоже можно порекомендовать купить, – цитирует Салихову "РБ Спорт".
Напомним, что чуть ранее экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что предлагал московскому "Спартаку" подписать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию в октябре 2020 года. В рамках Российской премьер-лиги Кварацхелия играл сначала за московский "Локомотив", а затем за казанский "Рубин". В "Локомотив" Хвича переходил в феврале 2019 года из грузинского "Рустави" на правах аренды.
Летом 2019 года Кварацхелия вернулся в "Рустави", а затем был приобретен "Рубином", за который провел несколько сезонов. В марте 2022 года Хвича перешел в "Динамо Батуми", а летом того же года его купил итальянский футбольный клуб "Наполи". На данный момент Кварацхелия является одним из лучших футболистов всего чемпионата Италии, идет на втором месте по результативным действиям в лиге. Сам "Наполи" лидирует в Серии А.
Салихова – о словах Камоцци про Хвичу: клубы РПЛ никогда не продадут игрока в "Спартак", чтобы не усиливать конкурента
Супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о несостоявшемся трансфере Хвичи Кварацхелии в "Спартак", про который ранее заявил Францо Камоцци.
Фото: "СЭ"