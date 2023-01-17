По данным СМИ, "Локомотив" и турецкий "Бешикташ" ведут переговоры о переходе 26-летнего опорного хавбека из России Дмитрия Баринова. Турецкий клуб сделал предложение москвичам в размере 1,2 млн евро. Данное предложение не устраивает "железнодорожников", так как московский клуб хотел бы получить за своего капитана 15 млн евро. В ближайшее время "Локомотив" ожидает от турков увеличения предложения до 3 млн евро, при этом отмечается, что и эту сумму руководство московского клуба считает недостаточной для перехода Баринова в "Бешикташ", так как игрок слишком важен для команды.
Воспитанник "Локомотива" Дмитрий Баринов в этом розыгрыше РПЛ поучаствовал в 16 матчах за свой родной клуб, в которых отметился 1 голом и 1 ассистентским действием. Соглашение капитана с московским коллективом завершается летом 2025 года. Аналитический сайт Transfermarkt оценивает ориентировочную трансферную стоимость Баринова в 9 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Бешикташ" предложил "Локомотиву" за Баринова 1,2 млн евро
"Бешикташ" намерен приобрести у "Локомотива" российского футболиста Дмитрия Баринова.
Фото: ТАСС