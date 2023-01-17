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"РБ Спорт": Промес провел тренировку с молодежной командой "Спартака" в манеже

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Голландский вингер Квинси Промес тренируется с молодежной командой.
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, 31-летний голландец, выступающий на позиции левого вингера, сегодня провел свою первую тренировку с молодежной командой "Спартака". Занятие проходило в манеже в Сокольниках. Ранее голландец работал по индивидуальной программе. Футболист будет тренироваться с молодежной командой до 27 января.

Квинси Промес в этом розыгрыше РПЛ поучаствовал в 16 играх за "Спартак". В активе голландца 14 мячей и 7 ассистов. Контракт игрока с коллективом из Москвы завершается летом 2024 года. Авторитетный сайт Transfermarkt, специализирующийся на анализе стоимости футболистов, оценивает Промеса в 11 млн евро. В данный момент "Спартак" проводит тренировочный сбор в ОАЭ. Он продлится до 27 января. Ранее было объявлено, что Квинси не присоединится к красно-белым в Эмиратах.

Источник: РБ Спорт


Промес Спартак
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