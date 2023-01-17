Как сообщает источник, петербуржцы продолжают искать еще одного центрального защитника. Область поиска: Европа и Южная Америка.
Напомним, ранее сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с бразильцем Ренаном. Он стал частью сделки по переходу Юри Алберто в "Коринтианс". Кроме того, летом состав команды пополнит полузащитник Ду Кейрос. Команду уже покинул голкипер Иван, а полузащитник Густаво Мантуан останется в "Зените" до конца арендного соглашения. Кроме того, "Зенит" выкупил у "Кайрата" Нуралы Алипа.
"Зенит" лидирует в РПЛ после наступления зимнего перерыва. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает "Спартак", идущий вторым, на 6 очков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" может не ограничиться трансфером Ренана. Клуб ищет еще одного центрального защитника
"Зенит" может дополнительно усилить центр обороны в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"