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PA Media: "Челси" не планирует подписывать Захаряна зимой. Его трансфер перестал быть приоритетным

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"Челси" не собирается проводить сделку по покупке Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, "Челси" продолжает следить за полузащитником "Динамо", но его трансфер больше не находится в числе приоритетных, каким он был летом прошлого года.

Арсен Захарян мог перебраться в "Челси" летом прошлого года. Лондонцы готовы были активировать опцию выкупа, прописанную в соглашении полузащитника с "Динамо", но в итоге трансфер не состоялся из-за санкций, наложенных на Россию.

В нынешнем сезоне Захарян провел 22 матча за "Динамо" в РПЛ и Кубке России, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Источник: PA Media


Захарян Челси
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