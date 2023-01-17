По информации источника, "Челси" продолжает следить за полузащитником "Динамо", но его трансфер больше не находится в числе приоритетных, каким он был летом прошлого года.
Арсен Захарян мог перебраться в "Челси" летом прошлого года. Лондонцы готовы были активировать опцию выкупа, прописанную в соглашении полузащитника с "Динамо", но в итоге трансфер не состоялся из-за санкций, наложенных на Россию.
В нынешнем сезоне Захарян провел 22 матча за "Динамо" в РПЛ и Кубке России, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.
Источник: PA Media
PA Media: "Челси" не планирует подписывать Захаряна зимой. Его трансфер перестал быть приоритетным
"Челси" не собирается проводить сделку по покупке Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"