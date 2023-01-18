- Я гоню подальше от себя мысли о возможном вылете. Но последние матчи, скажем так, не привели к положительным каким-то сдвигам в игре. Где-то ты можешь проигрывать, но будет видно стремление. Сейчас, перед второй частью чемпионата, есть возможность подготовиться. Есть надежда, что положение исправится в первую очередь психологически и в игровом плане. Потому что команда даже по подбору игроков должна быть выше в турнирной таблице. Тут нужно решить вопрос самоотдачи и психологии, тогда эта задача решится, - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги московский "Локомотив" набрал 13 очков в 17 сыгранных матчах и занимает в турнирной таблице 14 место, находясь в зоне стыковых матчей. Столько же очков имеет воронежский "Факел", который опережает "железнодорожников" по результату личной встречи, на 1 очко меньше у находящихся в зоне прямого вылета подмосковных "Химок", в активе замыкающего таблицу "Торпедо" 6 очков. Отставание "Локомотива" от "Пари Нижнего Новгорода", который находится на гарантирующей сохранение прописки в РПЛ 12 позиции, составляет 6 очков, от идущих 11-ми "Крыльев Советов" - 7 очков.
Динияр Билялетдинов: гоню подальше от себя мысли о возможном вылете "Локомотива"
Экс-полузащитник московского "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал положение красно-зеленых в турнирной таблице РПЛ.
Фото: life.ru