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Агент Ранджеловича: если "Зенит" даст деньги "Уралу", то трансфер возможен. Я надеюсь, они заинтересуются Лазаром

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Агент сербского футболиста Лазара Ранджеловича Василис Панагиотакис высказался о возможном переходе игрока в "Зенит".
Фото: ФК "Урал"
- Если появится "Зенит" и даст деньги "Уралу", то вообще никаких вопросов. Но они пока не появились, хотя я надеюсь, они заинтересуются Лазаром. Это будет вполне возможно, если Ранджелович продолжит играть так, как в первой части сезона, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

25-летний серб Лазар Ранджелович, выступающий на позиции правого вингера, защищает цвета "Урала" с осени 2022 года. Футболист поучаствовал в 9 матчах РПЛ, где отметился 3 голами и 4 ассистентскими действиями. Соглашение Лазара с уральским коллективом завершается в июне 2024 года. Рыночная стоимость Ранджеловича, по данным авторитетного аналитического сайта Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.

"Зенит" уже 4 года подряд завоевывает чемпионский титул РПЛ. В этом розыгрыше национального первенства команда Сергея Семака также уверенно занимает 1-е место после 17 сыгранных туров, оторвавшись от ближайшего преследователя "Спартака" на 6 очков. Зимой команду пополнил 19-летний бразильский защитник Роберт Ренан. Прошлой зимой из "Урала" в "Зенит" перебрался россиянин Арсен Адамов, сумма трансфера, по данным различных источников, составила 4 млн евро.


Ранджелович Зенит Урал
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