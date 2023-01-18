– Не могу представить, что за российского игрока в ближайшее время заплатят столько же. Это исключено. У нас потеряно самое главное – методика подготовительного периода. Наши игроки не держат темп девяносто минут. Мы перестали правильно готовить игроков, – приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, что украинский вингер Михаил Мудрик перешел в лондонский "Челси" из донецкого "Шахтера" за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов предусмотрены в качестве дальнейших бонусов. "Челси" представил Мудрика в минувшее воскресенье, 15 января 2023 года, в перерыве матча 20-ого тура Английской премьер-лиги против "Кристал Пэлас". Игрока представили болельщикам лондонского клуба на стадионе "Стэмфорд Бридж". Михаилом интересовался еще и "Арсенал", но "Челси" предложил больше денег, поэтому Мудрик перебрался именно в синюю часть Лондона.
Орлов – о Мудрике: не могу представить, что за российского игрока в ближайшее время заплатят столько же
Футбольный комментатор и блогер Геннадий Орлов высказал мнение о трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика в "Челси".
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