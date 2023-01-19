- Наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает — у всех бывают спады. Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль, - приводит комментарий Акинфеева "СЭ".
24-летний колумбиец Хорхе Карраскаль, выступающий на позиции атакующего хавбека, перебрался в стан ЦСКА зимой 2022 года. В этом сезоне футболист поучаствовал в 18 встречах и оформил 5+6 по системе гол плюс пас. Контракт игрока с армейским коллективом рассчитан до лета 2026 года.
РПЛ находится на зимней паузе. Тройка лидирующих команд выглядит следующим образом: первое место с 42-очками привычно занимает "Зенит". На 2-м месте находит "Спартак", у московского коллектива 36 баллов. Тройку замыкает "Ростов", у них на одно очко меньше. ЦСКА набрал 29 очков после 17 туров и занимает 5 место по итогам первой половины сезона РПЛ. ЦСКА готовится к возобновлению российского первенства в ОАЭ. Вторая часть сезона для команды Владимира Федотова стартует кубковым матчем против "Краснодаром", а в рамках РПЛ красно-синие приедут в гости к "Сочи".
Акинфеев: Карраскаль – самый яркий игрок ЦСКА в первой части сезона
Российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеева назвал самого яркого футболиста команды в первой половине сезона.
Фото: ПФК ЦСКА